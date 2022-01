Scippa la borsa a un'anziana procurandole contusioni: denunciato 37enne

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un 37enne per il reato di rapina ai danni di una 62enne di Adrano. Il fatto risale all’altro ieri pomeriggio, quando la donna che in quel momento si trovava da sola, a piedi, per le vie del centro cittadino, all'improvviso ha sentito sopraggiungere un’auto da dietro, dalla propria sinistra. Il conducente dell'autovettura, una Fiat 500 di colore azzurro, con una mossa repentina, ha sporto il braccio dal finestrino scippando la borsa alla malcapitata. La donna a causa del gesto violento ha riportato dei traumi contusivi al braccio sinistro e alla gamba sinistra. La borsa scippata conteneva le chiavi di casa, i documenti personali e poche decine di euro. Giunta la notizia di quanto accaduto al commissariato di polizia diretto dal vice questore Paolo Leone, gli investigatori hanno avviato le indagini per giungere all’individuazione dell’autore dello scippo. Grazie alle informazioni fornite da alcuni testimoni e alle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza installati nella zona, i poliziotti sono riusciti ad individuare l’auto sulla quale viaggiava l'indagato. Quest’ultimo un uomo di 37 anni, già noto alla polizia per aver commesso in passato reati simili. Accompagnato in ufficio è stato fotosegnalato, a cura della polizia scientifica, ed è stata formalizzata la denuncia per il delitto di rapina. L’uomo è adesso a disposizione della Procura distrettuale della Repubblica, rischiando per questo reato la pena della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 927 a 2500 euro.