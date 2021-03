Ritrovato il 30enne Andrea Zummo, non si avevano notizie da venerdì

Venerdì pomeriggio, Andrea era uscito da casa senza farvi più ritorno. L'ultima volta era stato visto in corso Sicilia. A contattare la redazione di CataniaToday sono stati i familiari in apprensione

E' stato ritrovato Andrea Zummo, 30 anni, di cui non si avevano notizie da venerdì pomeriggio quando era uscito da casa senza farvi più ritorno. L'ultima volta era stato visto in corso Sicilia. A contattare la redazione di CataniaToday sono stati i familiari in apprensione che hanno fornito la descrizione del giovane.