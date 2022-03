In via Padova da gennaio si attende la rimozione dei mezzi bruciati in un incendio

A gennaio scorso un maxi incendio in via Padova (dal 41/a e dal civico 22 e 24) ha coinvolto oltre una decina di mezzi, tra auto e scooter. Sono passati due mesi e i mezzi bruciati e abbandonati sono ancora lì. "Tutto ciò crea un senso di degrado, allarme sociale, rischi per la salute e disagio tra i cittadini della zona. Bisogna intervenire - denuncia il comitato Vulcania tramite la presidente Angela Cerri - per ridare dignità e decoro al quartiere della città. Ora speriamo che chi di dovere faccia qualcosa e risolva questa situazione indecorosa. Sollecitiamo gli organi di competenza a programmare un intervento di rimozione tempestiva dei mezzi su menzionati per ragioni di sicurezza, di salute pubblica, oltre che per evidenti motivazioni legate alla viabilità e decoro del quartiere. Quindi chiediamo sia all'amministrazione comunale che alla III Municipalità 'Borgo-Sanzio' di interessarsi per poter eseguire interventi di bonifica ambientale, rimozione di auto e scooter incendiati”.