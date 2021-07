Lettori: "Nei lidi comunali serve una sedia a rotelle per disabili"

Un lettore di Cataniatoday, disabile in carrozzina ed assiduo frequentatore del litorale, chiede al Comune di Catania di dotarsi di un'apposita sedia a rotelle (modello Job) che, in altri comuni come quello di Acireale, è utilizzata per facilitare l'ingresso in acqua. Anche chi non può muovere le gambe, attraverso questo dispositivo galleggiante, può fare il bagno in sicurezza. Questa sedia con ruote piene d'aria è disponibile all'uso presso un solarium pubblico di Santa Tecla, ma non negli stabilimenti comunali di Catania.