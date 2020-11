I cani antidroga della polizia trovano oltre 200 grammi di cocaina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella mattinata di ieri personale delle volanti e della squadra cinofili ha effettuato un accurato controllo degli spazi condominiali di alcuni palazzi ubicati in via Ustica, zona San Giovanni Galermo. Grazie al fiuto dei cani poliziotto all’interno di un ascensore è stata rinvenuta una busta contenente 8 grammi di marijuana. Un ulteriore controllo in un diverso palazzo ha consentito ai poliziotti di rinvenire sotto l’ascensore due buste contenenti 222 grammi di cocaina in pietra e 35 dosi della medesima sostanza del peso di grammi 11 già pronte per la vendita. Tutta la droga è stata sequestrata a carico di ignoti.