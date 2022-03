Sequestrate 500 pasticche di ecstasy ed altra droga in via Fossa della Creta

Nel pomeriggio di ieri le volanti della polizia hanno arrestato in via Fossa della Creta un catanese di 46 anni per spaccio, con precedenti specifici. La perquisizione effettuata presso l’appartamento dopo il controllo in strada ha dato esito negativo. Ma le unità cinofile, all’interno dell’abitacolo di un’auto in uso all’arrestato, hanno trovato una ingente quantità di droga. Sequestrate 500 pasticche di ecstasy, con inciso un logo a forma di teschio, suddivise in buste da 50 pezzi e già pronte per essere smerciate. C'erano poi circa 20 grammi di cocaina già suddivisa in involucri di vario peso e circa 30 grammi di mariujana. Rinvenuti, inoltre, due bilancini di precisione ed oggetti idonei al confezionamento. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.