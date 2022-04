Sequestrata una pistola a salve modificata per poter fare fuoco

I carabinieri di Vizzini, insieme ai "Cacciatori di Sicilia” hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, focalizzandosi anche sul rispetto delle disposizioni in materia di detenzione delle armi da fuoco. E' stato arrestato un 44enne con l'accusa di detenzione illegale di armi. Dopo una perquisizione effettuata presso il suo casolare di campagna, l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 8, priva di matricola, originariamente a salve, ma modificata per poter sparare. L'arma è stata posta sotto sequestro ed inviata al Ris di Messina per gli accertamenti tecnici tesi ad accertare il suo eventuale utilizzo in episodi criminosi.