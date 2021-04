Sgominata la banda catanese delle rapine in Slovenia: due arrestati

Due persone sono state arrestate e una terza è stata indagata a piede libero per due rapine avvenute nei mesi scorsi in filiali bancarie del Carso sloveno. L'indagine è stata coordinata dal settore di polizia criminale della direzione di polizia di Nova Gorica e Capodistria (Slovenia), in collaborazione con la squadra mobile delle Questure di Gorizia, Trieste e Catania. L'inchiesta ha permesso di accertare come i criminali fossero trasfertisti che giungevano in aereo da Catania a Venezia, noleggiassero dei veicoli per raggiungere la base operativa - degli appartamenti presi in affitto a Grado - e poi prendessero di mira gli obiettivi, agendo con macchine rubate. Fondamentale per risalire agli autori del reato e' stato l'esame approfondito delle immagini, dei lettori targa, dei numerosi tabulati telefonici richiesti alla Procura della Repubblica di Gorizia, che hanno consentito dapprima l'individuazione certa degli autori materiali della rapina - due uomini di 27 e 44 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, che si trovano in carcere in Slovenia in attesa di giudizio - e infine l'intera composizione del gruppo criminale, per il quale sono state disposte perquisizioni personali e domiciliari. Una terza persona, di 43 anni, sempre della zona di Catania, è stata identificata attraverso un'ulteriore cooperazione transfrontaliera di Polizia: l'uomo era precipitosamente tornato in Sicilia il giorno dopo l'arresto degli altri due sospettati.