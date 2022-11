Sicurezza sul lavoro: multata un'azienda agrumicola a Paternò

Denuncia per il titolare e multa di 5.741 euro per la sua azienda. È accaduto a Paternò, dove i carabinieri della stazione locale, in collaborazione con i colleghi del nucleo Ispettorato del lavoro di Catania, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di legislazione sociale e tutela del lavoro, nell’ambito della logistica della filiera agrumicola.

Tra le violazioni riscontrate nell'azienda agrumicola paternese: omissione dell’obbligo di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e assenza della prevista segnaletica nei locali dell’azienda.