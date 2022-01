Commissariato di San Cristoforo, la visita del sindacalista Rodano: "Importante presidio di legalità"

Nella giornata odierna, il segretario generale provinciale di Catania del sindacato di polizia Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, il vice questore Marcello Rodano, si è recato in visita di cortesia nel commissariato di San Cristoforo di Catania, ufficio che insiste in uno dei contesti sociali più problematici e difficili del capoluogo etneo.

"Tale visita - ha affermato Rodano - vuole essere anche un gesto di solidarietà tanto verso il personale dell'importante presidio di legalità, magistralmente retto dall'ispettore superiore Renato Morabito, persona di spiccate qualità operative, quanto verso la parte sana del popoloso rione di San Cristoforo, quartiere da cui, non dimentichiamolo, sono anche provenuti colleghi della tempra del compianto ispettore Filippo Raciti e di tanti altri che hanno scelto di stare dalla parte giusta della barricata".

Rodano ha voluto ricordare di aver diretto per 5 anni il commissariato San Cristoforo, avviando indagini particolarmente delicate che probabilmente costituirono la scaturigine e la causa dell'attentato dinamitardo perpetrato, nel gennaio 2014, al portone d';ingresso dell'ufficio. "Ma noi - ha affermato il sindacalista - non ci facemmo intimidire né dai danni riportati dalla porta blindata, né tanto meno, dalle fucilate esplose contro il citofono esterno e le indagini in corso furono portate a felice conclusione, permettendo l'effettuazione di

importanti operazioni di polizia giudiziaria".

Rodano ha inoltre posto l'accento sull'importanza della funzione di punto di riferimento dell';avamposto di polizia per tutti quei cittadini onesti di San Cristoforo che trovano, all'interno del commissariato, personale disposto ad ascoltarli e, all'occorrenza, ad aiutarli senza riserve.