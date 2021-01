Somministrazione richiamo vaccinale, l'ASP modifica la delibera: inserito anche il comune di Paternò

"A seguito delle segnalazioni sul mancato inserimento dell’ospedale di Paternò per procedere al richiamo del vaccino da parte del Sindaco Nino Naso, del comitato in difesa dell’Ospedale di Paternò e di tanti concittadini, è stata mia premura dialogare con il direttore sanitario dell’ASP di Catania dott. Antonino Rapisarda e il Direttore generale il dott. Maurizio Lanza che tempestivamente hanno modificato la delibera precedente inserendo anche il comune di Paternò. Questo intervento è stato necessario al fine di evitare ai cittadini già vaccinati di effettuare il richiamo in altri comuni. Ringrazio vivamente la Direzione Sanitaria per avere accolto questa nostra legittima richiesta, il sindaco, il comitato in difesa dell'Ospedale di Paternò e i coordinatori aziendali del sindacato della Uilfpl, Orazio Lopis e Pippo Palumbo". A dichiararlo è il parlamentare regionale Gaetano Galvagno (FDI).