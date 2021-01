Sostegno psicologico, il movimento "Valverde Free" lancia uno sportello online

Uno sportello online di ascolto psicologico a sostegno di coloro che stanno affrontando il duro periodo del Covid con maggiore difficoltà, un momento di ascolto per gli adolescenti e per i meno giovani del territorio valverdese. “L'iniziativa nasce da un'idea del movimento "Valverde Free" – ha spiegato il coordinatore Alfio Platania – un gruppo di giovani che hanno a cuore il bene della comunità e come obiettivo la politica del fare”.

Lo sportello on line è curato dalla psicologa Oriana Gagliano ed è rivolto agli adolescenti e agli adulti. Si potrà accedere a un primo colloquio gratuito della durata di 30 minuti nel totale rispetto di tutte le normative per la privacy. Per accedervi basta contattare la dottoressa Gagliano al numero 3923738958. “Colgo l'occasione per ringraziare Oriana Gagliano, giovane psicologa valverdese che ha messo a disposizione la sua professionalità accogliendo l'iniziativa del movimento. Mai come oggi – ha continuato Platania - le comunità hanno bisogno di un supporto psicologico, la nostra idea parte da una volontà di duplice natura: aiutare il prossimo e favorire lo sviluppo economico del territorio. Ringrazio anche Alessio Caccamo per aver coordinato i lavori e tutto il movimento Valverde Free per essere sempre disposto a mettersi in gioco”. Gli ha fatto eco la dottoressa Gagliano: “In questo momento di grandissima difficoltà,in cui la nostra capacità di resilienza è messa a dura prova, il progetto si propone di mettere a disposizione uno sportello online di sostegno psicologico creato anche con l'intento di abbattere i muri del pregiudizio, perché andare dallo psicologo è un diritto di tutti sopratutto il questo momento storico”.