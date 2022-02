Gira per San Berillo con 33 grammi di marijuana, arrestato un 21enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra Volanti hanno arrestato un giovane di 21 anni, senza occupazione e con precedenti per specifici, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’equipaggio della volante Bellini, in transito nelle immediate vicinanze di San Berillo,ha notato il giovane che ha accelerato la marcia, tentando di non farsi identificare. Gli agenti lo hanno comunque riconosciuto, in quanto si tratta di un soggetto con precedenti per reati in materia di stupefacenti ed hanno proceduto al controllo sul posto. Il 21enne è stato trovato in possesso di 33 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. In considerazione di quanto accertato, il pubblico ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.