Palagonia, spacciatore e cliente presi con la cocaina in auto

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia hanno arrestato un 29enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perlustrazione, l’equipaggio di una gazzella ha notato un’auto in via Palermo con due persone a bordo, l’autista incensurato di 29 ed un passeggero pregiudicato di 39. L’atteggiamento chiaramente guardingo dei due ha indotto i militari ad effettuare un’approfondita ricerca a bordo del mezzo.

All’interno del bracciolo lato guida hanno trovato un involucro di cellophane contenente 5 grammi di cocaina, motivo per il quale hanno poi esteso la ricerca anche nelle rispettive abitazioni dei due. A conclusione della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza stupefacente nell’abitazione del più giovane, mentre in quella del 39enne hanno rinvenuto altri 3 grammi di cocaina che gli sono così valsi la segnalazione alla Prefettura quale “assuntore”. Il 29enne, invece, è stato arrestato e quindi posto in regime di detenzione domiciliare in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.