Un "cassiere" degli spacciatori di via Capo Passero arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il 22enne catanese Vincenzo Pino, ritenuto responsabile del concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Insieme a due compagni, riusciti a defilarsi ed in fase di identificazione, aveva organizzato nei pressi del civico 121 di via Capo Passero, in passato oggetto di numerose operazioni antidroga eseguite dall’Arma catanese, un'attività di spaccio di droga. Un equipaggio del nucleo radiomobile li ha osservati per comprenderne i ruoli e le modalità di cessione della droga riuscendo, una volta deciso di intervenire, ad inseguire e bloccare Vincenzo Pino, che aveva il ruolo di cassiere. Come peraltro dimostrato dai 700 euro in contanti rinvenutigli nelle tasche, dopo la perquisizione personale eseguita sul posto, nonché da una radio portatile tramite la quale rimaneva in contatto con i complici. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.