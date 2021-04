Picanello, altri tre spacciatori finiscono in carcere grazie ai carabinieri

I carabinieri di Piazza Dante, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catania, hanno arrestato il 33enne catanese Giuseppe Mannino. Nella serata del 16 aprile i militari, nel corso di un servizio antidroga in via Maria Gianni nel quartiere Picanello, a poca distanza dal “Campo Scuola” di atletica leggera, i militari avevano arrestato per spaccio i catanesi Francesco Pulvirenti di 39 anni e Christian Barbagallo di 24. I due però realizzavano gli scambi di droga con i clienti sotto la supervisione di Mannino che, a bordo di una bicicletta, effettuava continui passaggi nella zona per verificare la presenza di appartenenti alle forze dell’ordine. In quell’occasione, purtroppo per gli spacciatori, i militari erano riusciti ad eludere il controllo di Mannino. Le prove fornite all’autorità giudiziaria hanno adesso consentito l’emissione del provvedimento restrittivo, a seguito del quale quest’ultimo è stato associato al carcere di Termini Imerese, Barbagallo a quello di Piazza Armerina e Pulvirenti a Bicocca.