Controlli a San Cristoforo, spaccio e furto di energia elettrica: 30enne arrestato

Lo scorso 20 gennaio opersonale del commissariato centrale ha arrestato un 30enne resosi responsabile dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di furto aggravato di energia elettrica. Nell’ambito di controlli organizzati periodicamente dal commissariato centrale si è proceduto a effettuare un approfondito accertamento in uno stabile situato nel cuore del quartiere San Cristoforo, con il supporto di personale del commissariato San Cristoforo, dell’unità cinofila antidroga e del personale dell’Enel.

Giunti sul luogo prestabilito, venivano disattivati i contatori per verificare se qualcuno dei residenti dell’edificio fosse illecitamente allacciato alla rete elettrica pubblica. Veniva così individuato un appartamento ubicato al primo piano. Si provvedeva quindi a bussare alla porta dell’abitazione, certi della presenza di qualcuno in casa, poiché alcuni istanti prima i poliziotti avevano visto entrarvi frettolosamente un uomo. Tuttavia, l'uomo ostacolava il controllo di polizia, temporeggiando ad aprire l’ingresso, nonostante l’insistenza degli operatori i quali udivano dei forti rumori provenienti dall’interno dell’appartamento. Dopo un paio di minuti l’uomo apriva la porta e i poliziotti, una volta dentro, sono riusciti a recuperare circa 40 grammi di marijuana che il 30enne aveva tentato di buttare nello scarico del water. A questo punto, gli agenti hanno perquisito l’appartamento con l’ausilio di Maui, il cane antidroga, che ha permesso di ritrovare, ben occultato all’interno della cappa della cucina, un bilancino di precisione.

I poliziotti del commissariato centrale hanno notato, inoltre, che l’abitazione attigua a quella in cui si trovavano, di proprietà della medesima persona, era alimentata da cavo che usciva dalla casa perquisita e, quindi, hanno proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti. All’interno di tale secondo appartamento, disabitato, oltre a residui di sostanza erbacea sono stati rinvenuti strumenti utili per la produzione e coltivazione di sostanza stupefacente, essiccatoi, libretti di istruzione relativi alla coltivazione della marijuana e all’utilizzo di lampade alogene, nonché un barattolo di gel al mentolo, ormai vuoto, utile per coprire gli odori e impedire ai cani di fiutare la droga. Sul posto è intervenuto anche personale della polizia scientifica per i necessari rilievi. Il controllo è stato esteso alle parti comuni dell’edificio e, grazie al fiuto di Maui, è stato rinvenuto ulteriore stupefacente, che però è stato sequestrato a carico di ignoti: all’interno di un anfratto del locale tecnico dell’ascensore, infatti, sono stati recuperati altri 11 grammi di marijuana e cocaina, sia in polvere sia “in pietra” per un peso totale di circa 12,50 grammi.