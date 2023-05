Spacciatore arrestato a San Berillo: aveva con se hashish, marijuana, cocaina e crack

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato un incensurato catanese di 29 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Intorno alle 19 di ieri, i militari impegnati in un servizio di controllo "discreto" a San Berillo, hanno notato in via Di Prima un soggetto sospetto a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo, che dopo aver preso contatti con un giovane, giunto a piedi in un punto evidentemente prestabilito, gli ha verosimilmente consegnato dello stupefacente, ricevendo in cambio del denaro. Vista l’operazione sospetta, i carabinieri hanno quindi seguito a distanza il 29enne, bloccandolo poi in via Neve. La perquisizione ha permesso di rinvenire 7 dosi di marijuana e 2 di hashish, del peso di 8 grammi complessivi, nascoste nelle tasche del suo giubbotto.

Mentre all’interno di due borselli sono stati rinvenuti 12 dosi cocaina in bustine di plastica per quasi 6 grammi e 16 di crack per quasi 9 grammi. Ritrovato anche il denaro ritenuto frutto dello spaccio, 100 euro in banconote da venti. La perquisizione domiciliare del suo appartamento in via Antonio Cagnone, a Picanello, ha dato esito positivo. All’interno di un armadio della stanza da letto sono state trovate altre 19 dosi di marijuana ed altri 3 pezzi di hashish, per 16 grammi complessivi. Il 29enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti gli arresti domiciliari.