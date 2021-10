I "Lupi" sequestrano oltre un chilo di marijuana a San Giovanni Galermo

Il ritrovamento è avvenuto durante la caccia quotidiana ai pusher, in azione senza sosta in una delle piazze di spaccio più importanti e redditizie del capoluogo etneo

I carabinieri della squadra "Lupi" del nucleo investigativo del comando provinciale hanno attuato un servizio antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo. Durante la caccia quotidiana ai pusher, in azione senza sosta in una delle piazze di spaccio più importanti e redditizie del capoluogo etneo, sono comunque riusciti a scovare della droga. Nel corso di un controllo in via Fratelli Gualandi, i militari hanno proceduto ad un’ispezione di alcuni locale e, nell’intercapedine esterna di un’abitazione, hanno rinvenuto 10 buste di plastica contenenti complessivamente un chilo e cento grammi di marijuana del tipo "skunk", pronta per essere dosata e posta in vendita al minuto.