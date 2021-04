Pubblicato avviso per riqualificazione rotatoria e fontana “La Vela” di Ognina

Anche la rotatoria di Ognina con annessa la fontana “La Vela” e lo spartitraffico sarà riqualificata attraverso il sistema delle sponsorizzazioni, sulla scia di analoghe iniziative promosse sulla base di indirizzi dettati dal sindaco Salvo Pogliese, per migliorare il contesto urbano senza gravare sul bilancio comunale. A questo scopo, l’Amministrazione Comunale di Catania ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il bando per l' individuazione di soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese associazioni) disponibili a eseguire interventi di riqualificazione e manutenzione di un importante accesso all’area urbana dalla circonvallazione e verso il lungomare. La superficie complessiva del sito interessato è di circa 3.250 metri quadrati, dei quali 2.950 interessano la rotatoria e 300 lo spartitraffico. Il contratto previsto dal bando di sponsorizzazione redatto dagli uffici del gabinetto diretti da Giuseppe Ferraro, avrà la durata di tre anni, rinnovabile per un ulteriore anno. Lo sponsor potrà promuovere la propria immagine attraverso cartelli pubblicitari, nel rispetto dei parametri previsti dal Codice della strada. Il valore economico della sponsorizzazione è stimato in 68mila euro, con riferimento a interventi che comprendono il decespugliamento e la pulizia del terreno; l’inserimento di erbacee ed arbustive della macchia mediterranea; sistemazione dei cordoli in corrispondenza della rotatoria e dello spartitraffico; integrazione coordinata delle piante già presenti; potature di contenimento; manutenzione ordinaria e straordinaria della fontana ornamentale posta nel centro della rotatoria con relativo impianto d’ illuminazione e motore di alimentazione. Tutte le operazioni colturali dell'area, che è servita da impianto d'irrigazione, dovranno essere adeguate alle prescrizioni tecniche messe a punto dal Servizio Tutela e gestione del Verde pubblico che, oltre a dare assistenza tecnica, controllerà il servizio effettuato.