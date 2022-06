La guardia costiera presente all'Etna Comics con uno stand espositivo

Nell’ambito dell’evento, dedicato al fumetto, al cinema d’animazione, ai tavoli da gioco e ai videogiochi, è stato proposto dalla direzione di Etna Comics uno “stand espositivo” alla guardia costiera. Nell’occasione, la guardia costiera oltre ad informare i visitatori sui compiti del corpo delle capitanerie di porto, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, offrirà una “experience”, ovvero un’attività simbolica pensata per il pubblico, dove sarà possibile trasmettere ai singoli soggetti, attivamente coinvolti, una emozione direttamente connessa delle missioni istituzionali, in realtà virtuale con l’uso di visori “VR”.

Rimanendo nell’ambito dei fumetti, nello stand saranno, inoltre, presenti le 12 tavole d'autore – del calendario istituzionale 2022 della guardia costiera - disegnate da Mauro Pallotta, in arte Maupal - dove il vissuto quotidiano delle donne e degli uomini del corpo si fonde con lo stile tipico della “street art” e dove la sobrietà istituzionale e l’arte si incontrano, in un’opera a metà strada tra immagine e verosimiglianza.

"Per il Calendario 2022 " - la guardia costiera si è rivolta a Maupal, artista di fama internazionale, geniale e fantasioso, capace di connettere l'arte con l'ironia. L'idea di fondo è stata quella di avvicinare ancor di più i giovani al nostro mondo, per scoprire ogni mese dell'anno le tante figure professionali che compongono il corpo delle capitanerie di porto. Maupal, nel realizzare le 12 tavole ha espresso, così, il suo amore per il mare dando forma, rilevanza e significato al lavoro svolto ogni giorno dei militari della guardia costiera al servizio dei cittadini e in difesa del mare. Inoltre, in relazione alla vocazione “green” della manifestazione, in questo contesto verrà promossa la campagna ambientale a tutela e salvaguardia dell’ecosistema marino e costiero portata avanti dalla guardia costiera, con un “focus” di attenzione e di conoscenza della cultura marinara mirata “ad hoc” sui giovani.

La guardia costiera, sin dal 2019 ha lanciato la campagna di comunicazione e educazione ambientale in materia di lotta alla dispersione delle microplastiche nell’ambiente marino e costiero, con l’hashtag #PlasticFreeGC del ministero della Transizione ecologica, che costituisce lo slogan identificativo della campagna stessa. Lo scopo è quello di sensibilizzare i cittadini e soprattutto le nuove generazioni, a una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali, promuovere e stimolare comportamenti attivi e virtuosi finalizzati al rispetto e alla conservazione dell'habitat marino, attraverso iniziative di educazione ambientale e sulle conseguenze dannose che la plastica produce per le nostre coste, i nostri mari, la nostra salute. Nel corso dell’evento Etna Comics sarà resa disponibile l’App #PlasticFreeGC, utilizzabile su tutti i supporti multimediali, pensata per favorire iniziative concrete e mirate - mediante un piano di attività d'informazione - ad una maggiore responsabilità e attenzione per la salvaguardia del mare, dove tra l’altro è possibile segnalare con un semplice “click” foto e posizione degli avvistamenti di categorie di specie marine protette, quali delfini, balene, tartarughe, squali ed altra fauna marina.