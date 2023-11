STMicroelectronics dona 15 laptop al Comune di Gravina

Il Sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso e il vicesindaco Claudio Nicolosi informano la cittadinanza dell'avvenuta donazione al Comune di Gravina di quindici laptop, con annessi accessori, da parte della azienda "STMicroelectronics Catania".

Alla consegna, avvenuta presso la sede della "ST" erano presenti Francesco Litrico ed Angelo Castro per la società catanese, mentre per l'Amministrazione comunale gravinese c'erano il sindaco ed il vicesindaco che hanno contraccambiato la donazione omaggiando, a loro volta, con una targa l'azienda che ha posto in essere la nobile iniziativa di devolvere gratuitamente quei beni non più in uso, per quanto ancora in ottime condizioni, a quegli Enti pubblici ed Associazioni no profit che ne abbiano esigenza.

"Tali supporti - dichiarano entrambi - saranno destinati a corsi di alfabetizzazione informatica e ai centri di incontro per anziani di Gravina". Alla consegna era presente anche la cittadina gravinese, Agata Privitera, dipendente ST che si è tanto prodigata per la riuscita dell'iniziativa.