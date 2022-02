Strade al buio, a rischio la sicurezza dei cittadini: il PD chiede interventi

"Una città più sicura e vivibile non può fare a meno di una pubblica illuminazione perfettamente funzionante. Esattamente il contrario di quello che sta accadendo a Catania". Il Partito Democratico, tramite la presidentessa dell’assemblea provinciale Ersilia Saverino, rilancia il problema della mancanza di illuminazione in molte strade cittadine. "Nel capoluogo etneo, dal centro alle periferie, i lampioni funzionano a macchia di leopardo e a giorni alterni. Una situazione che crea evidenti disagi alla circolazione stradale, ma soprattutto ai cittadini sempre a rischio di essere scippati, rapinati o di ritrovarsi con l’auto danneggiata o privata di copertoni o fanali. Per queste ragioni - continua - chiedo a questa amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per risolvere il problema. Qualunque sia la causa di questa situazione (lampadine fulminate, guasti all’impianto centrale o furti di rame) alle persone interessa solo avere le strade perfettamente illuminate in una città che si ritrova oggi già a convivere con problemi di ogni tipo. In molte strade, appena si fa buio, le uniche luci provengono dai fari delle auto, dalle finestre dei palazzi circostanti e dalle insegne dei negozi. Troppo poco soprattutto per i tanti pedoni che rischiano anche di essere investiti tutte le volte che devono attraversare la strada".