Strade dissestate nel quartiere Borgo-Sanzio, Comitato Vulcania: "Necessario un piano di lavori"

A seguito del comunicato stampa, da parte dell’Amministrazione comunale, sui lavori di manutenzione ordinaria, urgenti e necessari, per la messa in sicurezza delle strade comunali della città, si invitano i cittadini a segnalare le condizioni di asfalto deteriorato o necessità di installazione dei dossi di rallentamento delle strade della città. Il "comitato cittadino Vulcania", organo di rappresentanza dell’omonimo quartiere, riceve dai residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio le seguenti segnalazioni corredate da foto.

"Le strade - dichiara la presidente del comitato, Angela Cerri - che necessitano interventi in quanto presentano l’asfalto deteriorato da troppo tempo sono: angolo via Torino e via Carducci; via Carducci; via Cagliari (tratto iniziale dal corso delle Province); via Renato Imbriani; via Brancati; via Ventimiglia (dall’incrocio di via Umberto in giù); via V.E. Orlando; largo Pascoli; via Istituto S. Cuore; via E. D’Angiò; v.le Fleming; via C. Beccaria; via Cifali; via Fimia; via G. Oberdan; piazza Michelangelo; via O. Scammacca e tante altre. Invece le strade che necessitano, urgentemente, dell’installazione dei dossi di rallentamento sono: incrocio via Torino (alto) e via R. Castorina; la nuova bretella di via Roberto Giuffrida Castorina collegata con via Vincenzo Giuffrida; via G. Leopardi (altezza di via P. Metastasio); via Brancati; via R.S. Secondo e tante altre. Abbiamo inviato all’Urp per email l’elenco delle strade corredate da foto".

"Ci auguriamo, - conclude Cerri - che l’Amministrazione, dopo le numerosissime proteste e segnalazioni fatte da diversi anni da parte dei residenti e commercianti del quartiere, al più presto intervenga sulle vie menzionate con un vero e proprio piano di lavori, in corso, per la messa in sicurezza delle strade".