"Strategia Fotografia", il Comune pubblica avviso per bando Mibact

Il Comune di Catania ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di soggetti destinatari di eventuale committenza nell’ambito della partecipazione al bando “Strategia Fotografia 2020” promosso dal MIBACT. L’invito è rivolto a “fotografi affermati”, come espressamente richiesto dal Ministero, con un curriculum vitae che ne testimoni l’esperienza in ambito nazionale e internazionale. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di acquisire i profili di professionisti che possano rientrare fra le figure indicate nel Bando del MIBACT, allo scopo di implementare le collezioni fotografiche già esistenti con nuove opere legate al patrimonio artistico, monumentale e culturale della Città. L’avviso è consultabile all’indirizzo https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/?news=77761 e le istanze dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 23 alle ore 13, secondo le modalità indicate nel documento pubblicato nel sito.