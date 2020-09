Taglio dei servizi all'Asp di Misterbianco, protesta e raccolta firme

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Domani, lunedì 7 settembre dalle ore 9, saremo in piazza Mercato a Lineri per la raccolta firme contro il taglio dei servizi Asp a Misterbianco. Gli uffici sanitari di cui si paventa lo spostamento a Catania - dalle fondamentali vaccinazioni all'Igiene pubblica, fino a medicina legale e altro - devono rimanere nella nostra città, presidi essenziali in un comprensorio da oltre 50mila abitanti che ha diritto a servizi diffusi ed efficienti".Lo rende noto Marco Corsaro, presidente del movimento civico "Guardiamo Avanti", riguardo la vicenda del possibile spostamento a Catania degli uffici Asp di Misterbianco. "Alle ore 11.30 - continua - ci sposteremo al Poliambulatorio abbandonato di via Galilei, per un sit-in assieme ai cittadini dinanzi alla struttura. L'immobile, di proprietà Asp, giace dismesso da anni ma può e deve essere recuperato, per ospitare in un'unica sede tutti gli uffici sanitari di Misterbianco. Da troppo tempo l'Asp si trova in luoghi precari che mettono a repentaglio la permanenza dei servizi in città".