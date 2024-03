Tamponamento a catena tra quattro auto in tangenziale: disagi alla circolazione

Un incidente tra quattro veicoli sta provocando rallentamenti sulla tangenziale di Catania, precisamente prima dell’uscita di Gravina in direzione Misterbianco. L'incidente ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un Suv, che si è scontrato in corsia di sorpasso all'interno di una galleria. Secondo le prime informazioni non risultano gravi feriti. A causa delle vetture rimaste ferme nella corsia di sorpasso si stanno formando lunghe code lungo il tratto stradale interessato.

