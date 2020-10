Riconfermato il taxi sociale per anziani e disabili ad Aci Sant'Antonio

Continua la collaborazione fra il Comune di Aci Sant’Antonio e la Croce Rossa italiana: tra le iniziative portate avanti nel tempo spicca quella del ‘Taxi Sociale’. Sarà attiva anche nel 2020 con un servizio offerto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20 e su base della quale la Giunta Caruso ha deliberato un contributo economico che ammonta a cinquemila euro. Il servizio è pensato in favore delle fasce più deboli della popolazione,come le persone anziane e disabili con supporto familiare assente o carente, come risposta alle esigenze di mobilità e non è legato a esigenze di natura prettamente sanitaria. Sono numerose le richieste che giungono ai Servizi Sociali ed i volontari locali del Comitato di Acireale fanno fronte con mezzi propri, avviando viaggi individuali o collettivi e accompagnando i richiedenti nel disbrigo di svariate esigenze quotidiane, quali visite ambulatoriali o semplici commissioni giornaliere. Da un’analisi del servizio svolto nel corso del 2019 è emerso che statisticamente si percorrono circa millesettecento chilometri annui, con un costo totale per unità chilometrica stimato in 3 euro tenendo in considerazione le spese proporzionali legate all’utilizzo del mezzo (costo del carburante, di manutenzione e riparazione, costo degli pneumatici, assicurazione, bollo auto, autoparco, segreteria e centrale operativa, sistemi informatici e telefonici).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Antonio Scuderi, sottolinea l’importanza della collaborazione. “Grazie alla Croce Rossa da tempo possiamo garantire un servizio molto importante alla comunità, considerando le numerose richieste che ogni anno arrivano presso gli uffici dei Servizi Sociali da parte dell’utenza interessata, cioè anziani e disabili, che necessitano di spostarsi per visite ambulatoriali, per sbrigare pratiche o per semplici commissioni. Poter contare sulla collaborazione dei volontari è un valore aggiunto”. “Quello del ‘Taxi Sociale’ è solo uno dei servizi che i volontari offrono al territorio: dare loro un contributo è doveroso – ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso – Con la Croce Rossa c’è sinergia continua: ad ogni emergenza, come quella che tuttora stiamo vivendo, sono stati sempre presenti. Loro, come anche i volontari appartenenti ad altre associazioni. Il nostro Comune negli ultimi anni ha rafforzato le collaborazioni fianco a fianco di chi si offre per gli altri senza chiedere nulla in cambio, e per questo quando possibile si cerca di dare concretezza alla gratitudine”.