Tremestieri, postazione Asp: eseguiti 43 tamponi, tutti negativi

Oggi in via Palmentazzo è stata allestita una postazione dall'Asp per effettuare i tamponi a tutti coloro che sono entrati in contatto col candidato sindaco Santo Nicosia risultato positivo al Covid-19. Sono stati eseguiti 43 tamponi: tutti negativi. Domani si proseguirà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sempre presso la sede Asp di via Palmentazzo. L’esito del tampone viene comunicato in appena 15 minuti dal personale sanitario. Tengo a ringraziare l’Asp nelle persone del Commissario per l'emergenza Covid Giuseppe Liberti, del Direttore sanitario dell'Asp di Catania Antonino Rapisarda, del Direttore del distretto sanitario Carmelo Sambataro e del dott. Edoardo Mattone, nonché tutto il personale sanitario impegnato nella postazione dedicata. "Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati esclusivamente sulle pagine istituzionali. Tutti i concittadini che sono in apprensione nel dubbio di un eventuale contagio avranno la possibilità di effettuare immediatamente il tampone", conclude la nota del sindaco Rando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.