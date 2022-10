I carabinieri della stazione di Cervinara, in provincia di Avellino, hanno denunciato un 40enne della provincia di Catania per truffa. Una donna del posto, dovendo acquistare un’auto, è stata attratta da un’offerta pubblicata su un sito online, effettuando il pagamento di 1.500 euro mediante accredito su conto corrente. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato l’utilitaria e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto truffatore (già noto alle forze dell’ordine) che è stato denunciato in stato di libertà.