Vampolieri, domati due roghi che lambivano le abitazioni: salvato un vivaio

Le fiamme sviluppatesi in via Vampolieri e in via dei Ciclopi sono state domate dal comando dei vigili del fuoco di Catania e dal distaccamento provinciale del corpo forestale con l'aiuto dei volontari della protezione civile: paura per i residenti