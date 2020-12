Restyling per sistema di rotatorie grazie a intervento di sponsor privati

Martedì 22 dicembre alle ore 10,15 circa, il sindaco Salvo Pogliese, in viale Lorenzo Bolano, sulla circonvallazione, consegnerà alla città un complesso di tre rotatorie, riqualificate con il sistema della sponsorizzazione privata: la prima tra viale Lorenzo Bolano, via Carmelo Florio e via Francesco Miceli; la seconda tra via Francesco Miceli, via Ugo la Malfa e viale S.Pio X; la terza situata tra le vie Ugo la Malfa, Felice Paradiso e Armando Diaz. Il gruppo KALiPST formato da sei aziende: Aliautomobile car service, Le auto Peugeot, Palmeri pneumatici, Salerno refrigerazioni, Katanè Gruppo FCA e Tomarchio pasticceria siciliana, ha raccolto l’iniziativa del sindaco Salvo Pogliese ed eseguita con il coordinamento del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, è frutto dell’azione di collaborazione tra pubblico e privato, messa in atto in modo sistematico dall’Amministrazione Comunale con lo scopo di migliorare e curare parte del verde cittadino senza oneri per il soggetto pubblico. L’intervento realizzato, del valore di circa 100 mila euro, è frutto della collaborazione di aziende che operano in settori diversi ma che condividono lo stesso progetto di contribuire a rendere più bella la nostra città. Da questo filo conduttore, ne deriva un carattere progettuale di omogeneità estetico e architettonico dell’intervento sul verde delle tre rotatorie e che ha per oggetto tre prodotti tipici: gli agrumi della Sicilia, i vitigni che rappresentano il Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio e infine il pregiatissimo Pistacchio di Bronte.