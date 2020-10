Via Acque Casse e via Villini a Mare "in pessime condizioni"

Due strade con un manto stradale in pessime condizioni che aspettano da troppo tempo i lavori di bitumazione definitiva. Nel frattempo, il rischio di fare brutte cadute o di danneggiare le auto per i residenti della zona è continuo. Succede in via Acque Casse e in via Villini a Mare. “Sono stato chiamato dagli abitanti letteralmente inferociti per questa situazione- afferma il consigliere di “Italia Viva” del II municipio di Catania Andrea Cardello- via Acque Casse e via Villini a Mare sono state interessate dai lavori di congiungimento del collettore fognario. Interventi sospesi poco dopo per mancanza di fondi. Così la ditta ha coperto le strade in modo approssimativo ed oggi queste due vie sono percorsi di guerra. Ho presentato un’interrogazione al vice sindaco e all’assessore di competenza per capire modalità e tempistiche di ripristino del manto stradale e soprattutto per comprendere di chi sono le responsabilità di tutto questo visto che , come sempre, a pagare sono i cittadini”

