Via Capo Passero, arrestato un pusher

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti, mentre transitavano in via Capo Passero a Trappeto nord dove esiste una fiorente piazza di spaccio, hanno notato un movimento sospetto di giovani che parlavano con un uomo a bordo di una macchina. I poliziotti sono intervenuti per identificare i soggetti che però si sono dati alla fuga rifugiandosi dentro un palazzo. A quel punto uno degli agenti è riuscito a non far chiudere il portone di ingresso, bloccandolo con il piede, e li ha inseguiti per le scale dell’edificio. Arrivati all’ultimo piano, due degli uomini sono riusciti a dileguarsi utilizzando la botola di accesso alla terrazza condominiale, mentre il terzo è stato bloccato e sottoposto a controllo. L’uomo, P.A., del 1996, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di una dose di marijuana, nonché della somma di 195 euro e di una radiolina ricetrasmittente. L'uomo è stato arrestato e su disposizione del Pm di turno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.