Via Galermo, un cimitero di vecchie ambulanze abbandonate

Un cimitero per vecchie ambulanze in disuso. Questo è quello che è oggi il cortile nord del IV municipio di Catania di via Galermo. Mezzi lasciati lì da anni sotto il sole e la pioggia con il rischio che eventuali perdite di fluidi possano inquinare anche il terreno sottostante. Da tempo il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale chiede alle istituzioni competenti di rimuovere queste vetture e, qualora fosse possibile, rimetterle in servizio oppure smantellarle in specifiche strutture con la possibilità di recuperare i materiale ferrosi. "La gravità del problema di avere tutte queste vetture abbandonate lo si è visto alcuni giorni fa quando il terreno incolto, nei pressi della sede del IV municipio, ha preso fuoco - spiega il consigliere - Le fiamme hanno in parte colpito un’autoambulanza provocando danni circoscritti. Ma cosa sarebbe successo se l’incendio avesse completamente inghiottito tutti e cinque i mezzi? Le vetture sarebbero anche potute esplodere provocando ingenti danni agli edifici circostanti".

