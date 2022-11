Via Quieta tra degrado e incuria: il Comitato Vulcania chiede provvedimenti urgenti

Il Comitato Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, documenta le condizioni in cui versa la via Quieta, nel quartiere Borgo-Sanzio. "C’è una situazione di degrado ed incuria - si legge nella nota - Strada, aiuole e marciapiedi sono in completo abbandono. Di operatori addetti allo spazzamento non se ne vedono più in giro. Ci vorrebbe un lanternino per cercarne almeno uno con ramazza in mano intento a pulire strade e marciapiedi". Il Comitato risollecita l’Amministrazione comunale ad intervenire e a programmare interventi di bonifica per la via.

Le segnalazioni (corredate da foto) si trasformeranno in denunce da parte del Comitato alle autorità competenti, affinché le criticità indicate siano risolte dai soggetti competenti. Interventi di alcuni residenti: “Gli spazzini non stanno passando a pulire la strada da oltre un mese, siamo stufi di ripeterlo ma la situazione non può andare avanti così"; "Pulite le nostre strade"; “Sia in III Circoscrizione che in Comune si continua a far finta di nulla. Eppure le foto parlano chiaro"; “Non ci sono più gli spazzini d'una volta”.

"Da oltre un mese in via Quieta - sottolinea la presidente del comitato, Angela Cerri - i marciapiedi, la strada e le aiuole restano sporche perché manca lo spazzamento e mancano i contenitori per le deiezioni canine. Uno spettacolo indecoroso. Le foto mostrano tutto il degrado. Lo spazzamento resta ancora un miraggio. La pulizia di strade e piazze nel quartiere Borgo-Sanzio si è trasformato in un problema da risolvere. Tutto quello che chiediamo è che i quartieri della città vengano rispettati non soltanto dai cittadini ma anche e soprattutto da parte di chi ci governa. La colpa di tutto ciò in primis è dei cittadini (mi si dirà) della loro diseducazione, ma in secundis è di chi è preposto (ed è pagato per farlo) a mantenere il decoro urbano. Ci vogliono meno parole e più fatti. Bisogna intervenire con provvedimenti straordinari e urgenti per tentare di arginare il collasso devastante. I quartieri meritano di più. Non ci sono i soldi? non ci sono i mezzi o non ci sono le volontà? gli interrogativi posti nella speranza di un pronto intervento che spazzi via sporcizia e degrado".