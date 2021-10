Mostra grosse somme di denaro su Tik Tok, la polizia arriva in casa e trova la droga

Un pluripregiudicato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di droga, furto aggravato di energia elettrica ed invasione di edificio pubblico nell'ambito di un controllo del territorio eseguito dagli agenti del commissariato di Librino. Inoltre, è stato trovato in possesso di diverse stecche di sostanze stupefacenti e materiale utile al confezionamento delle dosi. Recentemente aveva pubblicato su Tik Tok dei video caratterizzati dal disprezzo nei confronti delle regole e di ogni indice di buona condotta mostrando grosse somme di denaro. Durante le operazioni di polizia anche il padre, pluripregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà per gestione illegale di rifiuti speciali. Nello specifico, ha illegalmente occupato un immobile dell’Iacp, all’interno del quale ha realizzato un luogo abusivo di gestione materiale ferroso non bonificato, pneumatici e rifiuti speciali vari riposti anche in strada, con potenziale pericolo per l’ambiente.