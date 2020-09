Villa Bellini, il "dilemma" delle chiusure anticipate: Gelsomino chiede chiarezza

Chiusure anticipate della Villa Bellini e orari non rispettati. Sono questi i temi trattati in un'interrogazione consigliare presentata dal capogruppo di Italia Viva Giuseppe Gelsomino. Nei giorni scorsi si sono tenuti, all'interno del giardino pubblico, alcuni eventi culturali ma per il consigliere le chiusure anticipate vanno avanti da troppo tempo. L'orario, sino al 31 ottobre. di chiusura è quello delle 20 ma per Gelsomino "in queste ultime settimane diverse persone hanno segnalato gli ingressi chiusi anzitempo con grande delusione specie dei più piccoli".

"Per quale motivo - conclude il consigliere - i responsabili della Villa Bellini non rispettano gli orari previsti dall’ordinanza sindacale creando un notevole disappunto dei cittadini e dei turisti per l’impossibilità di fruire del parco".