Biancavilla, assegnati i primi sei lotti della zona artigianale

L’ex area degradata della zona Sciammarita di Biancavilla diventerà il fulcro della zona artigianale di Biancavilla, realizzata dopo 16 anni di attesa. Il sindaco Antonio Bonanno e l’assessore allo Sviluppo economico Giorgia Pennisi hanno ufficializzato stamattina l’assegnazione di 6 lotti, preannunciando sin d’ora l’avvio dell’iter perché siano resi presto disponibili altri 3 lotti. All’incontro di oggi erano presenti anche l’assessore Salvo Portale, il vice presidente del Consiglio comunale Rosanna Bonanno, e i consiglieri Vincenzo Giardina e Alessandro Leocata. Già entro il prossimo anno dovrebbero sorgere i primi capannoni. Le istanze presentate, 12 in tutto, sono state passate al vaglio della commissione esaminatrice che ne ha esclusa una soltanto. “Soltanto una delle imprese assegnatarie – spiega l’assessore Giorgia Pennisi – non è di Biancavilla ma di un altro paese della provincia, Milo”. I 6 lotti sono stati assegnati a: Alfio Sorbello (impresa edile), Edilsystem s.r.l. (costruzioni), AGM Costruzioni S.R.L., Salvatore Tranchida, Vito Daniele Mannino (autocarrozzeria), PAP8 Impianti di Papotto Alberto. “La realizzazione della zona artigianale – osserva Rosanna Bonanno, vice presidente dell’Assise cittadina – favorisce lo sviluppo della nostra città”. “Per realizzare il progetto – spiega il consigliere Vincenzo Giardina – la Regione ha messo 1,1 mln di euro, 600 mila li ha aggiunti l’amministrazione. I soldi non sono stati sprecati e, anzi, hanno reso possibile la realizzazione di una importante piattaforma per il rilancio economico della città”. Il sindaco Bonanno esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: “L’iter della Zona Artigianale – sottolinea – prese le mosse 16 anni fa con l’amministrazione Cantarella. Il progetto si è poi bloccato per una serie di intoppi politici e burocratici. L’assegnazione dei primi 6 lotti è soltanto il primo ‘step’ di un disegno più ampio grazie al quale l’amministrazione metterà presto a disposizione altri lotti. I capitali che il Comune incasserà dalle imprese aggiudicatarie saranno totalmente reinvestiti per poter rendere disponibili ulteriori 10 lotti”.