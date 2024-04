Le vecchie bollette di luce e gas scompaiono, arriva lo scontrino dell'energia: come sarà

La bolletta, come la conosciamo oggi, sta per essere archiviata. Il documento che ci dice quanto dobbiamo pagare e perché cambierà faccia diventando più simile a uno scontrino. A dare le nuove indicazioni è l'Arera, cioè l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e lo scopo è quello di aiutare i consumatori, che spesso si "perdono" nelle pagine delle bollette senza avere una reale conoscenza di costi e consumi. Ogni fornitore poi imposta la bolletta in modo diverso e il risultato è quello di confondere il consumatore. Lo scopo è avere bollette con maggiore trasparenza delle condizioni di servizio, "aumentandone la comprensibilità e rendendole uniformi tra i vari fornitori".

Per ridisegnare le bollette Arera ha promosso due consultazioni, mirate a capire cosa succede quando a casa arriva la bolletta. I consumatori, di fatto, cosa leggono davvero di tutte le pagine? Hanno un'idea di quali sono le voci che compongono l'importo finale? E di conseguenza, sanno orientarsi tra le offerte?

Cosa capiamo davvero delle bollette?

Dall'indagine è emerso che nel momento fatidico della lettura delle bollette di luce e gas oltre al'importo, gli utenti prestano maggiore attenzione al consumo di energia e alle scadenze e modalità di pagamento. Importo e consumi sono gli elementi che gli intervistati reputano più importanti fra quelli presenti nel documento. Il 46% degli intervistati controlla il dettaglio dei consumi riportati in bolletta al fine di monitorare i consumi, il 20% lo controlla in caso di dati anomali e il 18% verifica solo l'importo del documento. Si è riscontrato che più l'età aumenta, meno si riesce a capire se il prezzo da pagare è quello per cui si è sottoscritto il contratto.

Per chi non riesce a comprendere la bolletta, i principali ostacoli sono rappresentati dal dettaglio tra costi fissi e variabili, dal dettaglio delle voci e dalle tariffe dell'energia applicate nel periodo.

Criticità nella lettura delle bollette - fonte Arera

"Gli intervistati - si legge in un report Arera - credono che l'adozione di un modello unificato di bolletta possa contribuire a migliorarne trasparenza, chiarezza e uniformità dei contenuti".

Come saranno le nuove bollette

Per le nuove bollette l'idea è quella di avere un "frontespizio unificato" per tutti con le principali informazioni: dati identificativi del cliente, quelli della fatturazione e del pagamento, l'importo, la data di scadenza delle condizioni economiche applicate. Così, mettendo a paragone le bollette dei diversi operatori, il raffronto sarà più facile.

C'è poi il cosiddetto "scontrino" dell'energia per evidenziare importi ed eventuali bonus. Lo scontrino dovrà riportare tutte le singole voci di spesa distinguendo in modo chiaro quelle legate ai consumi e le spese fisse. Uno degli obiettivi, spiega Arera, "è di consentire al cliente finale di comprendere come le sue abitudini di consumo incidono sul totale da pagare in bolletta".

Quanto ai tempi della rivoluzione, non sarà immediata e dovremo aspettare ragionevolmente qualche mese.

Fonte: Today.it