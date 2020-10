La Cifa chiede aiuti economici per le imprese colpite dalle nuove restrizioni

“Sulla salute dei cittadini non si discute: ma la tutela di essa deve essere accompagnata da misure che non devono mortificare il diritto al lavoro. Non esistono lavori primari e lavori secondari ma tutti i lavori sono ossigeno per la singola persona e per la famiglia. E lo sono anche per il nostro Paese perché senza le tasse che questi lavoratori versano lo Stato non potrebbe vivere. Ecco perché - proprio per aiutare i vari comprarti lavorativi - servono ristori economici altrimenti si decreta la morte della piccola e media impresa e la disoccupazione per decine di migliaia di lavoratori”. A dirlo è il segretario provinciale della Cifa Gaetano Benincasa che evidenzia anche come nei mesi scorsi il Governo abbia invitato tutti gli imprenditori ad adeguarsi per poi farli chiudere. “Pensiamo alle palestre, ai centri termali, ai centri benessere", aggiunge Benincasa che adesso spera in "correttivi economici, altrimenti davvero si rischia la morte dell’Italia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.