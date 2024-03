Le Stelle del Sud Italia, ecco quali sono le migliori aziende siciliane scelte dal Sole 24 Ore

Una classifica che stila le 200 società che hanno creato valore non solo economico ma anche sociale, puntando sull'occupazione giovanile e sugli investimenti in processi innovativi. E tra queste, ben 38 sono siciliane. Si chiama "Stelle del Sud Italia 2024" la lista le migliori aziende italiane con sede da Roma in giù che hanno ottenuto la migliore performance in termini di crescita del proprio fatturato, crescita del numero dei propri dipendenti e crescita delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2019 e il 2022. Nel censimento fatto dal quotidiano economico tiene testa alla classifica Catania con 14 aziende, seguita da Palermo con 11 imprese. E poi ancora 2 per Messina, 2 per Trapani, 1 per Agrigento, 4 per Ragusa, 1 per Siracusa, 2 Caltanissetta e 1 per Enna.

Le aziende classificate a Palermo

In apertura della classifica generale, al 2° posto, c'è Towns of Italy, il progetto del primo gruppo di turismo esperienziale in Italia con sede a Palermo, che ha ricevuto un significativo round di investimenti da parte di Cassa depositi e prestiti e di una società di private equity. Al 21° posto ecco la madonita Emmecci: l'azienda di Gangi leader nel settore delle costruzioni che di recente si è anche contraddistinta nel settore dei restauri di palazzi storici. Al 60° posto, invece, si trova Italtekno, l’azienda palermitana che si occupa di energie rinnovabili e che ha investito a San Mauro Castelverde realizzando l'illuminazione pubblica e l'altalena più alta d'Europa. Immediatamente dopo (al 61° posto), c'è la Tumminello di Castelbuono, specializzata nella produzione di biscotti artigianali.

Al 70° posto, ed è la terza classificata con sede a Palermo, c'è R.Motors, la concessionaria ufficiale Toyota del Gruppo Riolo che in città è riferimento per la vendita di auto nuove e usate, assistenza e service della casa automobilistica giapponese. Al 118° posto si piazza invece Prezzemolo & Vitale, la catena palermitana di supermercati di qualità con sede anche a Londra, mentre immediatamente dopo, al 119°, c'è Scalia Group, azienda di pelletteria e valigeria con sede nel capoluogo siciliano ma che con il suo shop online esporta in oltre 100 paesi del mondo. Al 148° posto fa capolino Progetto Olimpo (ex centro Olimpo) punto di riferimento della Gdo a Palermo grazie a una nuova formula improntata alla cooperazione tra lavoratori.

Anche la provincia rientra in classifica con alcune eccellenze. Per Bagheria c'è la Mario Aiello (163° posto), specializzata nella produzione di contenitori in vetro e plastica per uso alimentare e di bottiglie per i settori vinicolo, oleario, conserviero, distilleria e farmaceutico. Cor Di Leone (Sob Olearia) si piazza al 181° posto ed è l'azienda, nata a Bisacquino, specializzata nella produzione di olio extravergine d'oliva. Infine, Carini fa capolino nella lista grazie a Caffè Trinca, azienda specializzata nell'espresso siciliano.

Le aziende classificate a Catania

Al 4° posto si piazza Stormind Games, uno studio di sviluppo videogiochi con sede ad Acireale. Sempre nel Catanese, a San Giovanni La Punta, c'è BPower Energia, la ESCo certificata (ovvero "energy service company") nata da un gruppo di imprenditori impegnati da anni nella fornitura di energia e gas che si è piazzata al 13° posto. C'è poi al 14° posto la Innonation, di base a Catania con una sede anche a Palermo, impegnata nell'evoluzione della tecnologia e dei cambiamenti possibili grazie alla continua ricerca & sviluppo. Da Linguaglossa arriva Bmc, che si piazza al 32° grazie alla produzione di sughi pronti, pesti, condimenti, paté e creme spalmabili le cui ricette sono ispirate alla cucina di Sicilia e impiegano ingredienti della tradizione.

Il 35° posto lo occupa la Electric Power (di Aci Sant'Antonio e Acireale) specializzata nella produzione industriale di costruzioni elettromeccaniche. Da Belpasso ecco Tresun, azienda leader nel settore fotovoltaico (in classifica al 37° posto), mentre da Catania città Eht, gruppo di imprese "it" che opera nell'ambito di appalti pubblici e privati e che promuove ricerca e sviluppo (al 46° posto). Al 69° posto c'è invece Gyada Cosmetics, azienda con sede a Valverde che ha puntato tutto su cosmetici con formulazioni esclusivamente naturali a base di estratti vegetali e biologici, mentre al 72° c'è Spc General Service, che dai suoi uffici di Gravina di Catania è specializzata nell'edilizia e nelle demolizioni (sia civili che industriali) con macchine movimento terra. Sempre a Valverde si trova, poi, l'azienda farmaceutica A.B. Pharm che si aggiudica l'83° posto.

Al 91° posto c'è la Tecs di Catania, specializzata in impianti di riscaldamento e condizionamento. Zafferana Etnea si piazza in classifica (al 95° posto) con Ac2, specializzata nell'erogazione di servizi di ingegneria, project management e soluzioni Ict a supporto della gestione del ciclo di vita e opere infrastrutture a rete. San Gregorio di Catania, invece, porta avanti il Consorzio Stabile Agoraa (al 149° posto), che punta sulla forza dell'aggregazione per valorizzare la potenza del singolo, mentre Trecastagni si piazza in classifica grazie a Fp-Tech che - dal suo 190° posto - si occupa di solare termico, antifurto casa e automazione cancelli.

Le aziende classificate di Messina, Agrigento e Trapani

Per Messina troviamo, invece, Computers-Parts (134° posto) che dalla sua sede di Rocca di Capri Leone si occupa di remarketing e mobile selling. Da Sant'Agata di Militello, invece, arriva l'impresa Parafioriti Costruzioni che opera nell'edilizia civile, residenziale e commerciale (167° posto). Da Agrigento c'è Tattahome (139° posto), negozio online dell'arredamento bagno di lusso. La prima azienda del Trapanese è Cantine Ermes, piazzatasi al 93° posto: la cooperativa agricola di Santa Ninfa nata dall'idea di giovani viticoltori italiani, oggi produce vini da vigneti siciliani. Di Marsala è infine Sarco che, salda al suo 106° posto, è impiegata nel settore dei servizi ambientali e dei rifiuti.

Le aziende classificate di Enna e Caltanissetta

Dalla provincia di Caltanissetta, ovvero da Mussomeli, arriva Etapharma: dal suo 17° posto è una delle realtà farmaceutiche nazionali a capitale interamente italiano da sempre impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti innovativi per migliorare il benessere e la qualità della vita dell'uomo. E' di Gela, invece, la S.a.r.ind., fornitore industriale per diverse aree come consulenza, progettazione, costruzione, manutenzione e bonifica (168° posto). Da Enna ecco il Gruppo Savoca Sabatino (116° posto) che si occupa di fabbricazione di edifici pubblici e realizza prodotti di carpenteria metallica, infissi e serramenti.

Le aziende classificate di Ragusa e Siracusa

Da Ragusa al 68° posto arriva Ricca It, che si occupa di infrastrutture informatiche rivolte sia al mercato privato che della pubblica amministrazione. Al 75° posto, invece, sempre per Ragusa si piazza Allfix, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di fissaggio per il settore edile, in particolare tasselli in nylon, in acciaio e chimici. Per Modica, invece, c'è la B&T Management, azienda siciliana che si è contraddistinta nel settore di eventi, meeting, conferenze e viaggi di incentivazione con destinazione Italia ed estero (si è piazzata al 193° posto). Sempre a Modica, Coop Gruppo Radenza (con la New Fdm) si aggiudica il 196° posto distinguendosi per il commercio all'ingrosso e dei supermercati. Per Siracusa, e più precisamente da Augusta, figura invece Traction4X4, leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e vendita di accessori per il fuoristrada (al 166° posto).