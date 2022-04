Cifa a Ecomed 2022: "Confronto e vicinanza costante con le imprese"

Sostenere imprese e lavoratori attraverso un modello di relazioni industriali innovativo che mette al centro la formazione: questo uno dei valori fondanti di Cifa- Confederazione Italiana Federazioni Autonome e FonARCom, che sono intervenute a Ecomed 2022, la prima green expo del Mediterraneo nata per offrire un momento d'incontro tra domanda e offerta di idee e tecnologie capaci di promuovere la sostenibilità.

Una tre giorni durante la quale Cifa e FonARCom hanno avuto modo di confrontarsi con professionisti e imprese, confrontarsi sui percorsi di sviluppo sostenibile nell'odierno contesto lavorativo, rappresentare ai tanti operatori presenti le proprie proposte per supportare la competitività delle aziende, nella complessa sfida della transizione ecologica, a partire dalla crescita delle competenze del capitale umano.

"Una manifestazione che ha portato in Sicilia il grande dibattito sui temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità, alla quale abbiamo partecipato con entusiasmo prospettando i nostri strumenti di supporto alle aziende e ai lavoratori", hanno affermato i vertici della Cifa di Catania. "Un'occasione - aggiungono - per testimoniare ancora una volta la concreta vicinanza della Confederazione e del Fondo FonARCom al nostro tessuto imprenditoriale, e per proseguire il lavoro di proposizione di soluzioni innovative nell'ambito delle relazioni industriali che il nostro sistema confederale conduce da anni".