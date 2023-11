Transizione energetica, Tamajo: “Censimento delle aree industriali dismesse per favorire lo sviluppo”

“La transizione energetica rappresenta senza dubbio una delle sfide più pressanti del nostro tempo”, lo ha affermato l’assessore alle regionale Attività produttive Edy Tamajo, oggi in città, alla presenza del ministro all’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, durante l'evento: “Opportunità industriali dalla transizione energetica per la Sicilia, per l'Italia e per l'Europa", organizzato da The European House - Ambrosetti e InnoTech Hub.

“Siamo consapevoli dell'urgenza di abbandonare le fonti di energia tradizionali e di puntare sempre più verso fonti rinnovabili e sostenibili. La buona notizia è che la nostra Isola, ha tutte le carte in regola per svolgere un ruolo di primo piano in questa transizione e diventare un vero e proprio polo energetico di rilevanza internazionale. È nostro compito trasformare questo potenziale in realtà concreta. La politica deve cercare di fare squadra tra il mondo pubblico e quello privato per poter sviluppare nuove sinergie. Inoltre, sarà mia cura tramite l’Irsap, censire le aree industriali dismesse in Sicilia, per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali. Siamo pronti a lavorare duro per creare un ambiente favorevole agli investimenti, per promuovere l'innovazione tecnologica e per costruire un futuro energetico sostenibile per la Sicilia”, ha concluso Tamajo.