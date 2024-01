Finanziaria regionale, Mpa: “Manovra frutto di intesa tra maggioranza e opposizione”

I deputati regionali Castiglione, Lombardo e Carta del Movimento per l'autonomia e l'assessore Roberto Di Mauro commentano l’approvazione della finanziaria. “Una manovra del valore di oltre un miliardo di euro, risultato di una costante intesa tra maggioranza e opposizione che pur non risparmiando momenti accesi di confronto, sia in commissione che in Aula, grazie alla paziente opera di mediazione svolta dall’assessore Falcone e dal presidente dell’ARS Galvagno, ha saputo trovare la giusta sintesi tra le legittime istanze di ciascun schieramento”.

Entrando nel merito delle misure contenute nella finanziaria l'Mpa segnala "numerosi obiettivi storici raggiunti".

Occupazione

In tema di misura a sostegno dell’occupazione, la stabilizzazione dei precari Asu ed il relativo processo di storicizzazione, ottenendo un unanime consenso trasversale, darà finalmente piena dignità lavorativa a questo personale che opera da lunghissimo tempo nella pubblica amministrazione in una condizione di perenne precariato. A sostegno dell’occupazione, si segnala, ancora, la misura rivolta alle imprese, PMI, microimprese e professionisti che prevede un incentivo pari a 30 mila euro per ogni nuova assunzione effettuata nel triennio 2024-2026.

Consorzi di bonifica

Una misura fortemente voluta dai parlamentari Mpa e condivisa dal Presidente dell’ARS Galvagno, è quella che prevede lo stanziamento di risorse per 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 in favore dei Consorzi di Bonifica, che consentirà attraverso il meccanismo del turn over, fino a oggi sospeso, la stabilizzazione di diverse unità di personale stagionale, contribuendo al rafforzamento dell'organico per i servizi irrigui a sostegno del comparto agricolo fortemente in crisi. Una norma che consente di affrontare con maggiore serenità per i tanti lavoratori interessati la prossima riforma dei consorzi di bonifica che a breve dovrebbe approdare in Aula.

Comparto agricolo e zootecnico

Ulteriore iniziativa del nostro Gruppo parlamentare l’istituzione all’Irfis FinSicilia spa, di uno specifico fondo destinato alla copertura degli interessi sulle anticipazioni finanziarie in favore delle imprese agricole e zootecniche concesse da Istituti di credito sui contributi Pac primo e secondo pilastro. A fronte dei ritardi da parte di Agea nell’erogazione di queste risorse, la misura da noi voluta rappresenta un’importante iniezione di liquidità per un settore trainante dell’economia regionale che, a nostro avviso, necessita di una maggiore attenzione tra le iniziative che costituiscono l’agenda politica dei prossimi mesi del Governo regionale.

Agrumicoltura

Come ulteriore misura a sostegno dell’agricoltura siciliana, si segnala lo stanziamento di 7,5 milioni a favore del comparto agrumicolo regionale, la cui produzione costituisce una importante eccellenza del nostro territorio nota ai mercati nazionali ed internazionali. Un settore fortemente colpito dalla carenza di piogge che ha determinato la produzione di arance di piccolo e piccolissimo calibro.

Comuni

Anche con riferimento alle misure in favore dei comuni, la manovra segna un deciso cambio di passo. Si segnala, a tal proposito, l’incremento del 30% delle risorse delle assegnazioni finanziarie correnti nonché 40 milioni di risorse in più per il fondo progettazione che sosterrà le amministrazioni locali nelle attività propedeutiche all’impiego delle risorse comunitarie, statali o regionali per spese di investimento sui rispettivi territori, consentendo di sopperire alle figure professionali necessarie a tale fine.

Randagismo

Ancora, a sostegno delle amministrazioni comunali, impegnate nella costosa attività di contrasto al fenomeno del randagismo, i parlamentari Mpa hanno fortemente voluto ed ottenuto risorse pari a 4 milioni di euro per mantenere attivo, anche per il 2024, il fondo regionale, a tal fine istituito con norma da noi proposta nella precedente legge di stabilità.

Terzo Settore

A favore degli Enti del Terzo settore e del volontariato sociale, con un’apposita norma proposta dal nostro Gruppo parlamentare, si è voluto sgombrare definitivamente il campo dagli attuali dubbi interpretativi circa l’applicabilità a tali soggetti dell’esenzione dal pagamento dell’IRAP, nelle more dell’entrata a regime del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Patrimonio culturale

Nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale della nostra regione, noto e apprezzato in tutto il mondo, si segnalano le nostre iniziative tese alla salvaguardia dei valori storici, urbanistici ed architettonici di Ortigia, nonché la promozione di Agrigento quale capitale della cultura.

Servizio idrico

In materia di servizio idrico integrato si introduce una norma che definisce con chiarezza, nella fase di transito dalle Autorità d’Ambito in liquidazione alle ATI, la successione in tutti i rapporti giuridici. Un ulteriore disposizione, infine, permette, attraverso l’impiego di specifiche risorse, di poter avviare la progettazione degli interventi sugli invasi artificiali che consentiranno la loro messa in sicurezza ed il pieno impiego anche ai fini del contrasto alla grave siccità in atto sofferta dal nostro territorio.

Servizi sociali

Si segnala, ancora, nell’ambito delle iniziative a sostegno dei servizi sociali resi dai comuni, la previsione di un contributo di 3 milioni di euro in favore dei comuni che effettuino il servizio educativo-assistenziale tramite strutture altamente qualificate in virtù di un’esperienza nell’erogazione del servizio almeno decennale.

Ospedali di periferia

Quale misura finalizzata a fronteggiare il grave depauperamento di medici dagli ospedali di periferia, nel tentativo di frenare la fuga da questi essenziali presidi di frontiera, la legge di stabilità approvata destina risorse pari a 10 milioni di euro per consentire forme di incentivo economico a favore del personale medico che opterà di prestare servizio presso queste strutture.