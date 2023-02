La Festa di Sant'Agata 2023: Sport, Cultura e Tradizione

La Festa di Sant'Agata 2023 si avvicina e con essa la tradizione secolare che celebra la santa patrona di Catania.

In questo periodo di festeggiamenti, la città si anima di colori, suoni e profumi, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo.



Catania sarà tutta coinvolta nella settimana dello sport agatino, una festa per lo sport, all’interno dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona: tante le discipline coinvolte, tanti gli atleti, fra cui spiccano alcuni nomi che rappresentano l’eccellenza nella loro disciplina agonistica, con l’unico fine di sponsorizzare i sani valori dello sport.



Grande ritorno anche e sotto una nuova luce per la storica gara podistica Trofeo Sant’Agata che rappresenta l'unione tra sport, cultura e tradizione.



Anche il Trofeo Sant'Agata torna in una nuova luce e con orgoglio Autovia Puglisi lo appoggia come main sponsor, con il marchio Dacia.

La tradizionale gara podistica si correrà oggi 3 febbraio alle 15 del pomeriggio e Autovia, con i suoi testimonial Duster e Sandero, sarà presente per sostenere gli atleti.

Come da tradizione si corre oggi alle 15 del pomeriggio, ma già da ieri il comitato organizzativo gira per la città grazie ai testimonial Dacia Duster e Dacia Sandero, anche qui la tradizione e la solidità di due vetture che però sono rinnovate nel logo del brand e sono pronte a cogliere la sfida che gli organizzatori si pongono guardando agli anni futuri, con l’obiettivo di “aprire” a tutti i podisti.

Dopo il successo della Maratona di Catania dello scorso dicembre, durante la quale Autovia Puglisi è stata presente a supporto, viene proposto un nuovo progetto per una corsa parte integrante del calendario delle festività agatine: Il Trofeo Sant’Agata 2023 si correrà all’interno del centro storico cercando di integrarsi con la festa ritornando nella tradizionale posizione del “3 alle 3”.

La partenza, così come l’arrivo è prevista in via Vittorio Emanuele, nei pressi del Palazzo della Cultura, dove a partire dalle 13:00 è previsto il ritiro pettorali. Start alle ore 15.00.

La corsa di oggi 3 febbraio riabbraccia dunque la Festa di Sant’Agata, in un rinnovato connubio tra sport, cultura, tradizione e devozione, “Autovia correrà virtualmente accanto agli atleti con le proprie vetture Dacia Duster e Sandero”.