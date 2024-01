Servizio Civile, oltre 460 posti disponibili presso la Misericordia

Otre 460 posti messi a bando, di cui 118 destinati a giovani con minori opportunità. Sono questi i numeri di giovani avviabili al Servizio Civile Universale all’interno delle Misericordie e di altri enti afferenti al Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania. Un’esperienza di difesa della patria non armata e non violenta, quella offerta dallo Stato ogni anno, che per tramite di enti pubblici e di terzo settore permette a tanti ragazzi e ragazze di poter vivere un anno di crescita e formazione non solo professionale ma anche di vita. L’ultimo bando pubblicato nelle scorse settimane dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale scadrà alle ore 14 del prossimo 15 febbraio. Potranno presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni (28 anni 364 giorni) attraverso l’apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento.

"I progetti offerti dal Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania spaziano dalle classiche attività di assistenza ad anziani, disabili e ammalati ad attività di Protezione Civile e di tutela ambientale", ha spiegato il presidente Alfredo Distefano. "Nonostante 'l’annus horribilis' per il Servizio Civile, che ha visto tagliare oltre 20 mila posti su scala nazionale, lasciando fuori tanti enti importanti tra cui molte Misericordie siciliane, la strategia progettuale del Comitato insieme all’ente Ultreya Pedara e della progettista Annalisa Schillaci ha portato i suoi buoni frutti. Se da un lato gioiamo per il risultato raggiunto dall’altro rimaniamo fortemente preoccupati e perplessi su quale strada voglia intraprendere il Governo Nazionale per il futuro di questa importante esperienza per i giovani". Gli abstract progettuali e la suddivisione dei posti nei vari enti afferenti al Comitato della Misericordie di Catania sono disponibili sul sito internet misericordieareacatanese.it