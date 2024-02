Oggi fare il pieno costa quasi 5 euro in più

Sono passati poco più di 45 giorni da inizio 2024. Ma tra un pieno fatto il primo gennaio e un pieno fatto oggi ci sono ben 5 euro di differenza, in media. Il caro carburanti continua, i rincari non si fermano. La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con "l'aggravante" che i nuovi listini record si registrano non sulle autostrade, dove i prezzi dei carburanti sono notoriamente più elevati, ma sulla rete ordinaria. A lanciare "l'allarme" è Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi prezzi al pubblico comunicati dai gestori al Mimit e pubblicati sul sito del ministero. In base ai dati diffusi sull'apposito osservaprezzi carburanti e riferiti alla data del 16 febbraio, l'associazione ha rilevato che "alcuni distributori vendono la verde a prezzi già superiori ai 2,5 euro al litro".

Benzina alle stelle

C'è, ad esempio, una pompa di benzina a Taranto, dove la super costa 2,537 euro al litro, il gasolio 2,447 euro/litro. Pure in una località in provincia di Benevento la benzina al servito ha superato i 2,5 euro al litro, e viene venduta a 2,522 euro, mentre il prezzo più alto tra quelli rilevati spetta a un distributore della provincia di Palermo che, in base all'ultimo dato fermo però al 15 febbraio, vendeva un litro di verde a 2,565 euro, 2,495 euro/litro il gasolio.

Invece sulla rete autostradale, alla data del 16 febbraio, la benzina più cara "è quella venduta sulla A21 nei pressi di Piacenza: 2,499 euro al litro". "Oggi un pieno di benzina costa quasi 5 euro in più rispetto all'inizio dell'anno, mentre per un pieno di gasolio si spendono 5,5 euro in più - denuncia il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso - Il rischio concreto è che la nuova ondata di rialzi alla pompa determini una spirale inflattiva attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio dei beni che viaggiano su gomma e che rappresentano l'88% della merce venduta in Italia".

Quanto spendono gli italiani per fare benzina

Nel 2023 per l'acquisto di benzina e gasolio auto sono stati spesi in Italia 70,9 miliardi di euro con un lieve calo (-0,3%) rispetto al massimo storico del 2022 (71,1 miliardi). Questi dati emergono dalla banca dati del Centro Studi Promotor realizzata su informazioni diffuse dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Della spesa totale di 70,9 miliardi euro del 2023, 38,1 miliardi (componente fiscale) sono affluiti nelle case dello Stato per le accise e per l'Iva sulle accise e sul costo industriale. Alla produzione e alla distribuzione (componente industriale) sono invece affluiti 32,8 miliardi. Rispetto al 2022 vi è stato un incremento del 22,7% per la componente fiscale e un calo del 18,1% per la componente industriale. L'incremento della componente fiscale è dovuto in parte al venire meno delle agevolazioni concesse nel 2022.

Se si esamina l'andamento dei consumi per i due carburanti (benzina e gasolio) dal 2000 al 2023 emerge che mentre nel 2000 i consumi dei due carburanti erano sostanzialmente uguali (22,4 miliardi di litri per la benzina e 22,1 miliardi di litri per il gasolio auto), nel 2023 i consumi di benzina sono scesi a 11,1 miliardi di litri, mentre i consumi di gasolio sono saliti a 28 miliardi di litri. Diversa è anche la dinamica dei prezzi dei due carburanti. Per la benzina il prezzo medio alla pompa è passato da 1,08 euro del 2000 a 1,86 euro del 2023 con una crescita del 72,2%, mentre per il gasolio auto il prezzo medio alla pompa è passato da 0,89 euro al litro del 2000 a 1,79 euro al litro del 2023 con una crescita del 100,9%.

Interessante è anche il confronto tra i consumi del 2023 e quelli del 2019, cioè dell'anno precedente la pandemia. Nel 2023 i consumi di benzina hanno fatto registrare una crescita dell'11,5% rispetto al 2019, mentre i consumi di gasolio auto hanno fatto registrare un leggero calo (-2,1%).

