Mio Italia e Assoesercenti su sicurezza, turismo e imprese: "Bene per gli sforzi fatti, ma si può fare di più"

Le due associazioni di categoria analizzano gli sforzi compiuti negli ultimi mesi dalle forze dell'ordine e dall'amministrazione comunale per riqualificare, in particolare, il centro storico e porre un freno all'emergenza sicurezza. Il gap con le periferie è, invece, ancora evidente. Roberto Tudisco e Salvo Politino auspicano la pianificazione di azioni di lungo respiro, per dare risposte alle esigenze del tessuto imprenditoriale e dei cittadini