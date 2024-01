Un ponte che avvicina le famiglie lontane, azienda catanese di spedizioni compie 10 anni

Nel pittoresco paese di Raddusa, situato nella provincia di Catania, si è scritta una storia di successo imprenditoriale che proprio nel 2024 celebra i dieci anni di attività. Qui è nata un'azienda capace di comprendere e soddisfare le esigenze dei siciliani, facilitando la spedizione di pacchi ai residenti locali e riducendo la distanza emotiva tra le famiglie in un'epoca in cui quest'ultima può essere un grande ostacolo.

Da idea innovativa a certezza

SpedireAdesso.com ha agito come un ponte, avvicinando le famiglie e rafforzando i legami affettivi. Ha inoltre sostenuto la crescita di artigiani e Pmi, permettendo loro di espandersi nei mercati nazionali e internazionali.

L'origine del sito è un esempio lampante di determinazione siciliana. L'azienda ha superato le sfide iniziali legate alla posizione isolata e alla limitata infrastruttura, dimostrando che l'innovazione e la qualità possono prevalere. Nel corso di un decennio, SpedireAdesso.com ha abbattuto le barriere logistiche, diventando una risorsa indispensabile per le spedizioni, tanto locali quanto internazionali. Le oltre 23mila recensioni positive, con una media di 4.5 su 5, testimoniano l'alto livello di servizio e l'attenzione al cliente.

“Ricordo ancora quei giorni del 2014, quando, da emigrato lontano da casa per lavoro, ebbi l’intuizione di creare la prima versione di SpedireAdesso - racconta il Ceo Salvatore Christian Parlacino -. Affacciato da una finestra di un hotel di Imola, con la visuale coperta da una fitta nebbia e da un tempo uggioso, sognavo i colori dei campi di grano della mia terra d’origine, che si alternavano dal verde al giallo al mutare delle stagioni. Da lì, la scelta dei colori del logo, verde e giallo - prosegue -. Dopo qualche settimana, rientrai in Sicilia per sviluppare il progetto, mettendo insieme un piccolo team di giovani talenti. Ero ormai certo che SpedireAdesso ci avrebbe portato lontano.”

Le prospettive

Nel suo decimo anniversario, SpedireAdesso.com guarda al futuro, introducendo tecnologie innovative per rivoluzionare il settore logistico. Tra le novità recenti, c'è il miglioramento del servizio di affrancatura postale.

“Ascoltando attentamente i feedback dei nostri clienti, abbiamo sostituito il precedente sistema di download di affrancature digitali con un servizio più efficiente ed affidabile: la consegna diretta a domicilio di affrancature fisiche già stampate - dice ancora Salvatore C. Parlacino -. Questo cambiamento elimina le problematiche legate alla stampa domestica e garantisce affrancature di alta qualità, pronte per l'uso. Con questo nuovo sistema, miriamo a semplificare ulteriormente il processo di spedizione per i nostri clienti, assicurando comodità ed affidabilità in ogni invio”.

Per festeggiare questo traguardo, SpedireAdesso.com offre uno sconto del 10% su tutte le spedizioni da 10 a 100 kg, utilizzando il codice "10ANNI" fino al 31 gennaio 2024, come ringraziamento alla comunità che ha supportato la crescita dell'azienda.